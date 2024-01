Saiba como evitar que sua conta no WhatsApp seja excluída em 31 de janeiro

Devido a algumas ações irregulares de usuários, a empresa responsável pela gestão do mensageiro decidiu tomar algumas medidas

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/ Universo Técnico/YouTube)

Já é consenso que o WhatsApp é um dos principais aplicativos de troca de mensagens mais utilizados atualmente em todo o mundo.

No entanto, os portadores de alguns tipos de celulares que utilizam o mensageiro devem ficar espertos porque mudanças vão ocorrer.

Isso porque alguns celulares vão ficar sem o WhatsApp funcionando em seu sistema operacional a partir de 31 de Janeiro de 2024.

Acontece que, dentro dos próximos dias, o aplicativo pode parar de funcionar para algumas pessoas porque as mesmas não cumpriram com as regras e condições de funcionamento da plataforma.

Quer saber mais sobre? Leia até o final e entenda o porquê da mudança.

O aplicativo será banido para usuários que estiverem utilizando um modelo “não oficial” chamado WhatsApp Plus, WhatsApp GB, entre outras variações.

Esse modelo considerado “genérico” e falso do app prejudica o sistema operacional e também os contatos, principalmente por conta das conversas que não são criptografadas e qualquer pessoa pode visualizá-las facilmente.

Outra punição será enviada a pessoas que mandam a mesma mensagem com tanta frequência aos seus contatos salvos. O indicado é fazer o ato com as famosas “listas de transmissão”.

A Meta também vai banir da plataforma pessoas que já foram bloqueadas ou denunciadas à central do mensageiro por conta de envio de mensagens para estranhos.

Envio de spam ou mensagem para todos os amigos ao mesmo tempo também estão na mira. Isso pode comprometer sua conta e o WhatsApp poderá fechá-la ou aplicar punições temporariamente.