Quem recebe Bolsa Família pode ter também direito a receber outro benefício

Iniciativa tem como objetivo proporcionar um suporte adicional e essencial para as famílias que enfrentam desafios econômicos

Gabriella Pinheiro - 17 de abril de 2024

(Foto: Roberta Aline / MDS / Agência Brasil)

Os beneficiários do programa social do Governo Federal Bolsa Família também poderão ter direito a outras contemplações ao longo do mês de abril.

Isso porque, ao longo do período, o programa também trará uma outra novidade.

Para além dos benefícios regulares, as famílias com NIS terminados em 1 a 9 terão direito a benefícios extras, como a distribuição de cestas básicas.

As famílias que recebem o Bolsa Família poderão ter acesso a uma novidade ao longo do mês de abril: a distribuição de cestas básicas.

Embora os valores variem a depender da região, os beneficiários poderão receber quantias que partem de R$ 150 e podem chegar até R$ 300.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um suporte adicional e essencial para as famílias que enfrentam desafios econômicos significativos.

Os beneficiários do Bolsa Família podem realizar o acesso por meio do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

As inscrições podem ser feitas em uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), onde o interessado reside. É importante salientar que as regras de elegibilidade e liberação dos benefícios podem variar conforme a região.

Durante a visita, o interessado deve apresentar documentos de identificação como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, certidão de nascimento e certidão de casamento.

É válido destacar que, em alguns municípios, a cesta é ofertada por meio do pagamento de um benefício extra.

Nesses casos, o valor é depositado nas contas da poupança social do Caixa Tem. A plataforma está disponível para download em aparelhos móveis.

A ordem de pagamento acompanha o calendário principal do Bolsa Família, com a ordem de liberação dos recursos definida pelo Número de Identificação Social (NIS).

