Caseiro é suspeito de matar homem e abandonar o corpo em fazenda

Descoberta foi feita pelo dono da propriedade, que acionou a polícia

Da Redação - 18 de janeiro de 2024

Corpo foi encontrado em curral de fazenda. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 26 anos, está foragido em Alexânia, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), sob a suspeita de ter matado um homem.

O caso veio a tona na manhã desta quinta-feira (18). O proprietário de uma fazenda na zona rural do município teria sentido a ausência do suposto autor, que trabalha como caseiro no local.

Assim, ele foi procurar o jovem. Ao passar pelo curral, o dono da propriedade se deparou com o corpo da vítima caída ao chão.

Além disso, o fazendeiro percebeu que um cavalo estava sumido, assim como uma sela, indicando que o suspeito teria fugido do local após o crime.

Dessa forma, a Polícia Militar (PM) foi acionada até a propriedade, onde encontrou uma faca suja de sangue e uma foice quebrada, próximas ao corpo.

Diante dos fatos, o caso foi levado à Polícia Civil (PC), que ficará responsável pela apuração do ocorrido e identificação do paradeiro do jovem foragido.