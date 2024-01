Final de semana em Goiás será marcado por show de Luísa Sonza, samba de roda e muita música

Agradando a todos os públicos, o que não vai faltar são ritmos diferentes para colocar os goianos para dançar

Isabella Valverde - 18 de janeiro de 2024

Luísa Sonza é atração confirmada neste final de semana, em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

A proximidade do final de semana começa a movimentar os goianos, que buscam por opções diferentes para aproveitarem ao máximo os momentos de descanso.

Agradando a todos os públicos, o que não vai faltar são ritmos diferentes para colocar todo mundo para dançar. E uma coisa é certa, a temperatura vai subir em Goiás.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 selecionou as melhores atrações para aqueles que não querem ficar parados durante o final de semana.

Para já começar com tudo, a sexta-feira (19) será comandada por Luísa Sonza, na Arena Multiplace, em Goiânia. O evento está marcado para começar às 20h e deve agitar a galera com os maiores sucessos da cantora. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Brasil Ticket.

No sábado (20) a festa continua, trazendo euforia agora para os goianos que possuem samba no pé. Isso porque o Zabumba Gastrobar, em Anápolis, vai ofertar para o público um delicioso Samba de Roda, além de, é claro, muita comida gostosa.

Por fim, Caldas Novas também será palco de um grande evento, desta vez voltado para os fãs de música eletrônica. Também no sábado, a cidade das águas termais receberá o Baile do Jiraya Uai.

O festejo está previsto para ter início às 21h, contando com a participação dos DJ’s Jiraya Uai, Tubas, Carlos Henrique (Cachorrada), Izzi, Murilo Rocha, Nina, Diferenciado e Caiaque. Os tickets de entrada podem ser comprados por meio do site BaladApp.

