Os erros que você deve evitar ao usar a máquina de lavar roupa

Ruan Monyel - 18 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Freepik)

Ao usar a máquina de lavar roupa, embora seja uma tarefa rotineira, alguns erros comuns podem comprometer a eficiência da lavagem e até mesmo danificar as roupas ou o próprio equipamento.

Evitar erros ao utilizar o aparelho, prolonga a vida útil do equipamento, além de garantir roupas limpas, mantendo-as em bom estado por mais tempo.

Siga algumas dicas simples para evitar o desgaste dos materiais e não sentir o peso no bolso. Ficou curioso? Leia e descubra falhas comuns.

Embora seja uma atividade doméstica odiada, bater as roupas se tornou mais fácil devido a grandes tecnologias implementadas na máquina de lavar.

Porém, mesmo com toda modernidade, é possível que as roupas continuem saindo sujas ou com o cheiro desagradável mesmo após todo ciclo de limpeza.

Por mais frustrante que seja, o problema não está nos produtos, mas sim na forma como você coloca as peças no eletrodoméstico.

O recomendado por estudiosos é que coloque as roupas na lateral do cesto, deixando a parte central livre para que as peças tenham espaço para se movimentar durante a lavagem.

Outro ponto para se atentar, nunca encha a máquina além da capacidade recomendada, pois pode prejudicar o desempenho da lavagem.

Colocando as roupas da maneira citada, permitirá que os produtos de limpeza penetrem no tecido mais facilmente, evitando odores indesejados.

Mais uma dica importante é evitar a lavagem de sapatos direto na máquina, já que a rigidez das peças podem estragar o equipamento e comprometem a qualidade do calçado.

Coloque as roupas de forma distribuída no eletrodoméstico, assim, além de uma lavagem uniforme, você também evita problemas de balanceamento que podem pesar no bolso.

Colocando as roupas dessa maneira, inúmeros problemas são evitados, fazendo seu equipamento funcionar bem por mais tempo e suas roupas saírem cheirosas e macias.

