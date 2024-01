Concurso do IBGE com vagas para Goiás oferece salários de até R$ 8,4 mil

Funções são destinadas para sete municípios goianos e inscrições podem ser feitas de forma online

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com diversas vagas e cargos para todo o Brasil, sendo parte delas destinadas para sete municípios de Goiás.

São 849 oportunidades disponíveis que integram o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) – novo modelo de seleção divulgado pelo Governo Federal para cargos efetivos de servidores públicos federais.

Os interessados podem se inscrever, de forma exclusivamente online, por meio do site do CPNU até o dia 09 de fevereiro. É necessário ter uma conta na plataforma do órgão federal.

Conforme o edital, em Goiás, as vagas são destinadas para as cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Jaraguá, Luziânia, Porangatu e Posse. O número de oportunidades para cada localidade não foi divulgado.

O certame acontecerá por meio de provas objetivas, discursivas e de conhecimento específico. A previsão é que as avaliações sejam aplicadas no dia 05 de maio.

No estado, as provas serão realizadas nas cidades de Aparecida de Goiânia, Catalão, Goianésia, Goiânia, Iporá, Itumbiara, Mineiros, Porangatu e Rio Verde.

Os candidatos selecionados no processo seletivo podem receber uma remuneração de até R$ 8,4 mil, a depender do cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital.