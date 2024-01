Em áudio, vereador de Anápolis detalha compra de apoio de diversos políticos da cidade em 2022

Valores citados por parlamentar variam entre R$ 59 mil e R$ 100 mil e ele diz ter colegas de Câmara "na mão"

Pedro Hara - 19 de janeiro de 2024

Delcimar Fortunato detalhou como teria funcionado o pagamento de propina. (Foto: Edição/ Portal 6)

O Portal 6 teve acesso a um áudio interceptado e atribuído ao vereador Delcimar Fortunato (Avante). No registro, ele detalha como comprou o apoio de colegas da Câmara Municipal à candidatos nas eleições de 2022.

Dois postulantes aos cargos de governador e senador, nominalmente citados por Delcimar, foram Gustavo Mendanha (PRD) e Marconi Perillo (PSDB), respectivamente. Ambos saíram derrotados do pleito, ocupando a 2ª colocação.

Aqueles que se beneficiaram com o dinheiro distribuído pelo autodenominado “Despachante do Povo” foram Cleide Hilário (Republicanos), Cabo Fred Caixeta (Avante), Thais Souza (PP), João da Luz (PSC) e Luzimar Silva (PMN).

Os valores citados por Delcimar variam entre R$ 59 mil e R$ 100 mil. Em um trecho ele diz que a quantia era “limpa e em dinheiro vivo”.

Quem também teria participado do esquema articulado pelo vereador seria a ex-deputada estadual Onaide Santillo (PSDB), que se reuniu com Marconi, para viabilizar a verba necessária.

“A Cleide eu arrumei R$ 60 mil na campanha para ela com o Marconi, limpo, dinheiro vivo. O Caixeta foi R$ 70 mil. A Thais eu arrumei R$ 100 mil com o Marconi para ela. Eu trouxe o Marconi na Onaide Santillo, fiz um reservado lá e ele mandou R$ 100 mil. O João da Luz foi R$ 59 mil. O Luzimar eu arrumei R$ 80 mil e mais R$ 34 mil com o Mendanha”, detalha o vereador.

Delcimar demonstra tranquilidade ao falar sobre o assunto e comemora estar com os colegas da Casa “na mão”.

“Eu tenho muito neguin [sic] na mão lá [na Câmara Municipal]. Ali, eles não tem como correr de mim não. Ali podem me xingar, mas na hora de secar o bagaço tem que vir comigo”, celebrou.

Na parte final do áudio interceptado, o vereador afirma que também foi procurado pelo prefeito Roberto Naves (Republicanos), que teria oferecido R$ 300 mil para que ele apoiasse a primeira-dama Vivian Naves (PP).

Apesar do alto valor, ele negou a investida. Delcimar afirmou que, à época, estava apoiando o candidato José de Lima (sem partido) – que também disputava uma cadeira na Alego – e que não queria ficar “na mão” do casal Naves.

“O Roberto me ofereceu R$ 300 mil para apoiar a mulher dele e eu fiquei lá com o Zé de Lima. Ele sabe que não me compra assim não. Eu ia ficar na mão deles? Tem um monte de gente na minha mão lá”, encerra.

Portal 6 entrou em contato com os citados.

Com a palavra, Delcimar Fortunato

“Esse áudio é uma fraude. Eu desconheço esse áudio, essa conversa, isso não existe. Isso é uma inverdade, uma fraude”, declarou.

Com a palavra, Cleide Hilário

“Desespero, apenas isso. Mas é melhor nem dar ibope para esse tipo de pessoa”, respondeu.

Com a palavra, Thais Souza

“Não recebi nenhuma propina do Delcimar! Desconheço. Inclusive minha prestação de contas é pública e foi aprovada! Não recebi nenhum real de verba partidária para campanha de 2022. Não faço parte do grupo politico do vereador Delcimar”, declarou.

Com a palavra, Luzimar Silva

“Ele [Delcimar] não me passou nada. Ele intermediou uma negociação com o Gustavo Mendanha e com o Marconi Perillo, que me deu prejuízo, pois o valor era maior”, contou Luzimar.

“O dinheiro que foi repassado do Marconi foi R$ 80 mil, mas era para ser R$ 120 mil. Esse dinheiro foi para a campanha de deputado estadual, para contratar pessoas. Foram 120 pessoas contratadas a R$ 600 e 40 contratadas a R$ 1.200. A polícia veio no meu escritório e prendeu os documentos e constava o dinheiro levantado para as pessoas trabalharem, foi de gente contratada”, justificou.

Luzimar também confirmou que esteve com Heuler Cruvinel (PRD), vice de Gustavo Mendanha nas eleições de 2022, mas afirmou não se lembrar de quanto havia recebido dele.

Com a palavra, Fred Caixeta

“Desconheço esse áudio e muito menos uma citação dessa! Não ouvi, nem vi! Caso exista, ou é falso ou esse vereador está delirando. Não estou na mão de Seu Ninguém e meu mandato é pautado em profissionalismo e transparência!”, respondeu o vereador.

Com a palavra, Onaide Santillo

“Eu não participei, não presenciei e nem soube do que tratavam as reuniões, numa varanda que disponibilizei em minha residência, para pessoas que queriam falar com o ex-Governador Marconi Perillo”, afirmou.