Wederson Lopes e Albenzio Vento se manifestam sobre investigação do TCMGO que identificou superfaturamento na Secretaria de Obras

Órgão de controle apurou irregularidades em contrato de tapa-buraco da pasta

Pedro Hara - 18 de julho de 2024

Wederson Lopes e Albenzio Vento. (Fotos: Reprodução)

Em contato com a Rápidas, Wederson Lopes (UB) e Albenzio Vento (UB), então secretário de Obras e Diretor de Fiscalização de Obras e Infraestrutura, respectivamente, comentaram o acórdão feito pelo Tribunal de Contas do Municípios de Goiás (TCMGO) que identificou superfaturamento de R$ 2,7 milhões em contrato de tapa-buraco.

Wederson afirmou que medidas para evitar o superfaturamento foram tomadas logo no início da auditoria, evitando quaisquer suspeita sobre os valores.

O vereador e pré-candidato à reeleição também atribui postagens “distorcidas” ao período eleitoral e que nunca foi vítima de nenhuma investigação por parte dos órgãos de controle.

Também postulante a uma vaga na Câmara de Anápolis, Albenzio Vento também afirmou as irregularidades foram detectadas já no início da apuração e que o jurídico está tomando providências quanto a postagens fakes.

Saiba como foi a auditoria do TCMGO

A coluna teve acesso ao documento que mostra a análise das planilhas e duas cobranças milionárias de R$ 1,7 e R$ 1 milhão para execução do serviço pela Green Ambiental.

As irregularidades foram constatadas e corrigidas juntamente com a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Anápolis.

Ao invés do pagamento de R$ 21 milhões previstos inicialmente em contrato, a Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO sugeriu a concessão de medida cautelar para limitar a execução do acordo em R$ 19,6 milhões.

O órgão recomendou ao então titular da pasta, vereador Wederson Lopes e ao Diretor de Fiscalização de Obras e Infraestrutura, Albenzio Vento, que nos próximos processos licitatórios haja a diferenciação dos quantitativos programados e emergenciais de tapa-buracos.