PIS/Pasep 2024: veja o calendário com as datas de pagamento

Cronograma foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e aprovada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador

Gabriella Pinheiro - 20 de janeiro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O calendário com as datas de pagamento do PIS/Pasep 2024, referentes ao ano base de 2022, já pode ser conferida pelos beneficiários do abono salarial.

O cronograma foi divulgada pela Caixa Econômica Federal (CEF), responsável pelo pagamento, e foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Quer saber qual o calendário com as datas do pagamento? Leia até o final e fique por dentro.

PIS/Pasep 2024: veja o calendário com as datas de pagamento

O início do pagamento do PIS/Pasep 2024 começará a ser realizado a partir do dia 15 de fevereiro. Os valores do PIS são liberados aos profissionais de acordo com o mês de nascimento de cada um, e se inicia com os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Paralelamente, no caso do Pasep, os pagamentos são o final do número de inscrição no programa. O saque do benefício pode ser feito pelos empregados até o dia 27 de dezembro.

Apesar do valor não ter sido definido oficialmente, devido a carência de aprovação da proposta no Congresso, a expectativa é que a quantia desembolsada no PIS/Pasep 2024 seja de R$ 1.421.

Podem receber o benefício os trabalhadores que estejam inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, recebam remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Neste ano, conforme a Codefat, aproximadamente 24,5 milhões de trabalhadores devem ser agraciados com a bonificação. A quantidade representa um total de R$ 23,9 bilhões investidos no pagamento da iniciativa. É válido destacar que os profissionais que quiserem saber se tem ou não direito ao valor devem realizar a consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Veja o calendário de Pagamento Pis 2024 (Ano-Base 2022)

NASCIDO EM RECEBEM A PARTIR DE Pagamento Final Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 17/06/2024 27/12/2024 Agosto 17/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/202

Veja o calendário de Pagamento Pasep 2024 (Ano-Base 2022)