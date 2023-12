6 serviços que são oferecidos pelo SUS e muitos brasileiros não sabem

Sistema público assegura acesso abrangente, universal e gratuito para toda a população

Gabriella Pinheiro - 13 de dezembro de 2023

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Quando se trata do SUS (Sistema Único de Saúde), diversos serviços ainda seguem desconhecidos por muitos brasileiros e brasileiras.

Por exemplo, você sabia que é possível ter acesso a aulas de meditação e yoga de forma gratuita e por meio do sistema de saúde mencionado? Pois é.

É importante ressaltar que o SUS que assegura à população o acesso abrangente, universal e gratuito a serviços de saúde para toda população.

6 serviços que são oferecidos pelo SUS e muitos brasileiros não sabem

1. Meditação

Um dos serviços oferecidos pelo SUS é a meditação, que é considerada uma forma de treinar a capacidade não analítica.

Para se ter uma ideia, são oferecidos grupos abertos de meditação em que o usuário pode chegar por demanda espontânea ou por encaminhamento, desde o ano de 2012.

2. Yoga

A prática corporal e da mente de origem oriental é mais um dos serviços que também são ofertados no sistema.

A técnica é usada para controlar o físico, o psicológico e trabalha aspectos físicos, mentais e emocionais.

3. Homeopatia

Essa é uma forma de terapia alternativa pseudocientífica que considera as pessoas como um todo e não como partes isoladas.

O tratamento é realizado de forma separada, focando nos sintomas específicos em cada um dos pacientes.

4. Musicoterapia

Mais um dos serviços que são oferecidos pelo SUS é a musicoterapia, prática que consiste em um tratamento com a utilização com música no tratamento clínico.

5. Geoterapia

A aplicação de porções de argila, barro e lama em locais doloridos e congestos, chamado geoterapia, também é mais um método oferecido e gratuito.

Essa técnica é capaz de promover a conexão com o interior, visando diminuir os desequilíbrios emocionais.

6. Acupuntura

Por fim, outra prática oferecida é a acupuntura – que é uma forma de medicina que utiliza a aplicação de agulhas pequenas em várias regiões do corpo, chamados meridianos.

Então, fica a dica!

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!