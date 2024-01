Aeroporto de Brasília anuncia novo destino internacional direto com passagens promocionais e voos de menos de 04h

Passagens de ida e volta estão saindo a aproximadamente R$ 1,3 mil

Maria Luiza Valeriano - 21 de janeiro de 2024

Voos começarão a operar em 16 de junho (Foto: Toninho Tavares/Agência Brasília)

A Sky Airline divulgou um novo trajeto internacional sem conexões saindo do Aeroporto de Brasília (DF), além de descontos para aproveitar a novidade.

Em uma postagem do Instagram, a companhia aérea anunciou que, a partir do dia 16 de junho, irá oferecer voos diretos da capital federal até Santiago, no Chile.

Anteriormente, seria necessário fazer escala no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) ou no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Galeão (RJ), o que estendia a viagem a aproximadamente 10h.

A partir do segundo semestre, o voo direto levará apenas 03h50, aproximadamente. Já a volta é de cerca de 05h.

Assim, para partir no dia 16 de junho e retornar em 19 do mesmo mês, será preciso um investimento de R$ 1.380, de acordo com os dados disponibilizados no site na tarde deste sábado (20).

Interessados já podem realizar a compra por meio da plataforma da Sky Airline.