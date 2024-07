Curso de especialização gratuito e a distância abre vagas para todo o Brasil

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) lançou edital público de seleção que vai até setembro

Magno Oliver - 23 de julho de 2024

(Foto: Arquivo / Agência Brasil)

A CAPES e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC) lançaram no mês de julho o programa de ciclo de oficinas sobre especialização e Docência na Educação Profissional e Tecnológica.

Em portaria publicada, as instituições oferecem, em edital de seleção, vagas em cursos de graduação e especialização lato sensu.

O planejamento prevê os conteúdos na modalidade EaD, nas instituições de ensino superior que são parceiras do Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Em entrevista ao portal da CAPES, o diretor de Educação a Distância (DED) da CAPES, Antônio Amorim, conta que o objetivo é “qualificar os profissionais da educação dos entes federados para lecionar nas ofertas da educação profissional, especialmente para os cursos técnicos de nível médio”.

O intuito é estimular a produção e difusão de conhecimento sobre educação profissional como campo de estudos e usar a educação à distância como um sistema estratégico de educação inclusiva e educativa.

Serão contemplados na especialização profissionais que atuam na educação profissional e tecnológica, gestores educacionais, servidores, professores e funcionários dos sistemas de ensino público.

Ao total, segundo estimativas da CAPES, serão três capacitações que somarão 25 mil vagas até dezembro de 2026.

Educação à distância (8.750 vagas) e Gestão da Educação Profissional (7800 vagas) serão as outras duas especializações implementadas em março de 2025. A previsão é de implementação gradual de cada capacitação.

Constados no edital nº 25/2023, as vagas objetivam expandir a oferta de cursos de graduação no sistema público e contribuir com as metas do Plano Nacional de Educação 2014-2024.

O Ministério da Educação informou que o edital completo de seleção e triagem será publicado até o mês de setembro ainda deste ano.

Conteúdo produzido com informações da CGCOM e assinado e autorizado pela CGCOM/CAPES.

