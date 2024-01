Motorista atropela cachorro e foge sem prestar socorro, em Anápolis

Casal que estava na região chegou a tentar salvar o animal, mas acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos

Da Redação - 21 de janeiro de 2024

Câmeras de segurança flagraram o exato momento do crime. (Foto: Reprodução)

Um motorista atropelou um cachorro no bairro Industrial Munir Calixto, em Anápolis, e acendeu revolta nos moradores da região. Ele não prestou qualquer tipo de socorro.

O caso ocorreu na última sexta-feira (19), em plena luz do dia, por volta das 14h30.Em imagens registradas por câmeras de segurança do local, é possível ver que o veículo inicialmente para no cruzamento até que um segundo carro passe e, quando a via é liberada, acelera e atropela o animal.

Segundo testemunhas do crime, o condutor chegou a olhar no retrovisor após o atropelamento, mas seguiu o caminho.

Um casal que estava na região tentou salvar o cachorrinho, que acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos.

Conforme compartilhado pela Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan), as testemunhas afirmam que apesar das câmeras terem captado o exato momento do crime, o motorista segue negando.

Ainda segundo a denúncia, o responsável não possui CNH e o carro utilizado era emprestado.