Motorista de aplicativo fica sem celular após não atender desejo de passageira

Condutor sofreu até mordida e agressão por conta de um pedido simples não atendido durante a viagem

Magno Oliver - 21 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/TV Bahia)

Uma situação inusitada e preocupante viralizou na internet e deu o que falar nas redes sociais em uma corrida por aplicativo, em Salvador.

Uma passageira mordeu e agrediu um motorista de transporte de passageiros por aplicativo após o mesmo ter negado acionar o ar-condicionado do veículo.

Vinicius Ribeiro contou que foi ferido na testa e em uma das mãos, e que também teve o celular danificado pela viajante, segundo a TV Bahia.

O caso aconteceu no bairro de Armação, em Salvador, e viralizou nas redes sociais. Segundo o condutor, a viagem foi solicitada por uma amiga da suspeita no bairro de Armação, com destino à Boca do Rio.

No entanto, no caminho, ela pediu para ele parasse em um condomínio, para que uma outra mulher entrasse no carro.

“Aí subiu a agressora, que já entrou batendo com força a porta no meu carro e, no decorrer da corrida, pediu para que eu ligasse o ar-condicionado. Informei que não iria ligar, porque eu só posso ligar mediante a solicitação do passageiro na corrida ‘Confort'”, disse o motorista.

“Ela não se agradou, pediu que eu parasse o carro, e eu parei. Aí ‘começou’ as ofensas, as agressões. Eu peguei meu celular para filmar, acabou que ela mordeu meu rosto, minha mão e por fim, quebrou meu celular com uma pedra”, relatou.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita prestou depoimento às autoridades e, logo em seguida, teve liberdade concedida.

Porém, ela teve que assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) na Central de Flagrantes.

Por fim, a passageira se negou a pagar a corrida e desceu do veículo com o celular do condutor em mãos, que acabou ficando com a tela e película em pedaços.