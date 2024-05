6 maneiras simples de tirar o mofo das roupas de forma definitiva

Roupas mofadas, além do cheiro ruim, podem até levar a problemas de saúde. Descubra como se livrar disso de uma vez por todas

Pedro Ribeiro - 10 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube/ Liliane Marins)

Sabe quando você abre o armário e sente aquele cheiro ruim e ainda vê manchas esquisitas nas roupas? Pode se tratar do famigerado mofo! Ele não só deixa as roupas fedorentas, como também pode danificar todo o tecido e até fazer mal pra saúde.

Mas fique tranquilo, tirar o mofo das roupas não é nenhum bicho de sete cabeças e dá pra resolver facilmente sem precisar apelar pra produtos muito fortes.

Pensando nisso, elaboramos seis dicas bem simples pra você dar um fim nisso e deixar suas roupas tinindo de novo.

6 maneiras simples de tirar o mofo das roupas

1. Expor ao Sol

Primeiramente, pendure as roupas afetadas ao ar livre em um dia ensolarado.

Dessa forma, a exposição a luz solar pode ajudar a matar os fungos responsáveis pelo mofo e também favorece bastante a eliminação o odor.

2. Vinagre

Essa dica é muito preciosa, afinal vinagre é um item fácil de se ter em casa. Além disso, o vinagre tem propriedades antibacterianas e antifúngicas.

Pra usar esse truque, é só misturar água quente com vinagre branco numa bacia e deixar a roupa de molho por mais ou menos oito horas.

Depois é só lavar como de costume e deixar secar bem antes de guardar ou vestir de novo.

3. Ebulição

Essa técnica é bastante eficaz, principalmente para toalhas. Primeiramente, ferva uma boa quantidade de água e despeje sobre as toalhas. Aqui, o ideal é deixar por cerca de 10 minutos.

Feito isso, lave suas peças com água gelada.

4. Bicarbonato de Sódio

Outra solução pode ser a combinação de vinagre e bicarbonato de sódio. Faça uma mistura com esses dois produtos e aplique na área afetada.

Depois, deixe agir por aproximadamente 10 minutos. De uma forma delicada, esfregue e em seguida, lave a roupa.

5. Limão e Sal

Esse truque é muito parecido com o do bicarbonato. Porém, a mistura aqui é feita com sal de cozinha e limão.

Logo após fazer a mistura, passe nas roupas com o mofo e deixe secar no sol. Pra finalizar o processo, realiza a limpe como o de costume.

6. Freezer

Por fim, uma dica para roupas mais delicadas. Para esse método você irá precisar de plástico bolha. Enrole suas roupas no plástico e deixe no freezer por dois dias.

Finalmente, retire as roupas do seu congelador e deixe-as descongelar naturalmente.