Trap Vibe Festival confirma Poze do Rodo, MC Caverinha e Filipe Ret em Goiânia

Vendas começarão em 23 de janeiro, sendo que valores ainda não foram divulgados

Maria Luiza Valeriano - 21 de janeiro de 2024

Filipe Ret é aposta para agitar Goiânia (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Grandes nomes do trap brasileiro estarão em Goiânia neste início de ano, agitando a base dos admiradores do gênero. O Trap Vibe Festival será no dia 23 de março, com um line up composto por Poze do Rodo, MC Caverinha e Filipe Ret.

Outros confirmados que estarão na Arena Multiplace na data são MC Daniel e Cjota. As vendas dos ingressos se iniciarão às 12h do dia 23 de janeiro. Os valores ainda não foram divulgados.

Todos os artistas são renomados dentro do gênero, conquistando o topo das paradas ano após ano, como é o caso de Poze do Rodo, responsável pelos sucessos A Cara do Crime e Me Sinto Abençoado.

Já MC Caverinha, com apenas 15 anos de idade, alcançou o top 1 do Spotify com Cartão Black, em 2023. O adolescente também possui músicas com outros grandes artistas como Alok (Calça Angelical), Djonga (Meu Corre) e Costa Gold (O Pai Tá On).

Presença no Centro-Oeste

O Trap Vibe Festival terá uma segunda data, deste vez em Valinhos, em São Paulo, o que faz com que Goiânia seja a única cidade a receber o evento fora do Sudeste, onde o gênero impera.