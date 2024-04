Comediante internacional e grandes artistas são atrações confirmadas para o final de semana em Goiás

Com programação completa e animada, a pausa merecida da rotina diária será ainda melhor

Isabella Valverde - 25 de abril de 2024

Israel e Rodolffo se apresentam domingo (28), em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Regado a muita música e boas risadas, o final de semana em Goiás promete muita alegria e diversão para os goianos que buscam por algo diferente.

Com programação completa e animada, a pausa merecida da rotina diária será ainda melhor. Por isso, o Agenda Portal 6 separou algumas das melhores opções para aqueles que ainda não sabem o que fazer para curtir o descanso.

Na sexta-feira (26), o que não vai faltar são boas gargalhadas. Isso porque o comediante francês, Paul Cabannes, será a grande estrela do dia em Anápolis, com apresentação marcada para acontecer a partir das 20h, no Teatro São Francisco. Os interessados podem garantir os ingressos por meio do site Alpha Ticket.

Mas não para por aí. O humorista também levará a “Alma de Brasileiro” para Goiânia, marcando presença no sábado (27), no Teatro da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), Campus V. As entradas continuam disponíveis, podendo ser adquiridas também pela Alpha Tickets.

Saindo da comédia para a música, o Festival Ginger, que acontecerá na Chácara Fernando Barra, em Aparecida de Goiânia, promete dois dias de muito festejo para que os goianos não fiquem parados.

O sábado será recheado de atrações, recebendo Lexa, Cadelacéu, Nina Sabbah, Celso Duart, Jomas, Thiago Veiga, Ruan Antonio, Vanessa, Buyu, Gi Moreci e Marcinha Eggers. Já o domingo (28) será agitado por Maluê, Junyo, Nat Valverde, Paullo Goes, Lipe Lourenço e Ruan Antonio.

Para aqueles que não querem perder a festança, os ingressos podem ser adquiridos online, por meio do site BaladApp.

Por fim, para fechar o final de semana em bom estilo, a dupla Israel & Rodolffo vai se apresentar ao lado da Orquestra Sinfônica de Goiás, em um evento que promete emocionar o público.

O show será gratuito e está marcado para acontecer em Goiânia, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, localizado no Jardim Goiás, às 17h.

Confira o Agenda Portal 6 na íntegra: