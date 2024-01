Alexandre Pires e Só Pra Contrariar anunciam show em Goiânia; saiba quando

Evento faz parte da turnê “SPC Acústico 2 - O Último Encontro” e ingressos já estão à venda

Gabriella Pinheiro - 22 de janeiro de 2024

Alexandre Pires e grupo Só Pra Contrariar. (Foto: Divulgação)

Retornando às origens que marcaram o início da carreira, o cantor Alexandre Pires se apresentará com o grupo Só Pra Contrariar, em Goiânia.

O show faz parte da turnê “SPC Acústico 2 – O Último Encontro” e está previsto para acontecer no estacionamento do Shopping Passeio das Águas, que fica na Avenida Perimetral Norte, na Fazenda Caveiras, no dia 22 de junho.

A venda dos ingressos já começou e os bilhetes individuais estão sendo comercializados no site Bilheteria Digital variando entre R$ 90 e R$ 540. Há também opções de mesas com valor de até R$ 3 mil.

O evento contará com a formação original da banda composta por Alexandre Pires, Fernando Pires, Hamilton Faria, Juliano Pires, Luís Fernando, Sérgio Sales e Alexandre Popó.

A tour de despedida promete emocionar os fãs ao relembrar sucessos do grupo, como “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade” e “Encerramento”.