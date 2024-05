Show do The Calling prova que Goiânia também é do rock

Banda norte-americana se apresentou na noite de sexta-feira (03) no Oscar Niemeyer

Da Redação - 04 de maio de 2024

Imagem mostra banda The Calling no palco do Oscar Niemeyer. (Foto: Danilo Boaventura/Portal 6)

No coração do Brasil, Goiânia se destaca como a capital do sertanejo, mas cada dia mais se torna um lugar vibrante para os amantes do rock.

O recente show da banda The Calling, na sexta-feira (03), no Centro de Convenções Oscar Niemeyer, é prova dessa diversidade musical.

O grande Alex Band, vocalista do grupo, soube muito bem animar a plateia mesmo sabendo poucas palavras em português.

No palco, o artista se entusiasmou com o fato do público saber de cor as letras de “Wherever you will go” e “Adrienne”.

Além de selfies e vídeos, quem foi ao show certamente saiu com a sensação de que Goiânia, mesmo sendo a “Meca” da música sertaneja, se mostra cada dia mais uma cidade eclética e com espaço para todos os estilos e gostos musicais.

Essa característica ajuda a capital de Goiás a receber cada vez mais espetáculos internacionais, valorizando o mercado de eventos e o público local.