CCR abre processo seletivo para quem deseja estagiar no Aeroporto de Goiânia

Vagas são para diversas funções e selecionados passam por treinamento que visa formação profissional

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2024

Aeroporto Santa Genoveva (Foto: Reprodução/Infraero)

O Grupo CCR, empresa que administra o aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, abriu cerca de de 80 vagas de estágio para a atuação em várias unidades em todo o país.

Ao todo, há funções nas áreas de Engenharia, Operações, Tecnologia, Comunicação, Financeiro, Jurídico, ESG e Gente e Gestão. Podem se candidatar alunos de qualquer curso superior que estejam no último ano.

As oportunidades ainda contam com diversos benefícios, como bolsa-auxílio, assistência médica e odontológica, vale-transporte, seguro de vida, vale refeição, folga no aniversário e um gympass.

Além de Goiânia, também serão feitas contratações em São Paulo, Jundiaí, Barueri, Tatuí (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Luís (MA), São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu (PR), Porto Alegre e Maquiné (RS).

Vale ressaltar que o programa tem duração máxima de dois anos, de acordo com a Lei de Estágio, e conta com diversas etapas de capacitação e treinamentos, visando garantir a formação profissional dos ingressantes.

Para saber mais detalhes ou se inscrever no processo seletivo, basta acessar o site do Grupo CCR.