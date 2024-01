Essa é a melhor maneira de limpar a boca do fogão (fica mais fácil)

Há técnicas que podem te ajudar demais na hora de higienizar o seu aparelho

Anna Júlia Steckelberg - 22 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você sabe limpar a boca do fogão de forma correta?

Esse passo na limpeza da cozinha pode parecer simples e intuitivo, mas para muitas pessoas é o maior terror e pode trazer muita dificuldade.

Quando as saídas de gás dessas peças ficam obstruídas pela sujeira, acabamos tendo uma chama fraca e um desempenho menor do fogão.

O que acontece é que a gordura costuma ficar impregnada nesse aparelho por um todo e por isso que o trabalho pode ser cheio de dificuldade.

Mas hoje vamos te ajudar nisso!

Essa é a melhor maneira de limpar a boca do fogão (fica mais fácil):

Para começar a sua limpeza, parta pelas grelhas e bocas, que normalmente ficam queimadas e com muita gordura enrustida no metal.

Faça uma mistura de água quente, vinagre, suco de limão e bicarbonato e deixe as peças de molho dentro desse antídoto. A quantidade deve cobrir todas as peças. Deixe agir por alguns minutos.

Se você quiser, coloque-os dentro de um saco de zip lock, isso vai facilitar a remoção da sujeira.

Aos poucos vá esfregando cada peça com detergente e veja a sujeira se soltar facilmente.

Caso as manchas sejam muito fortes, use mais bicarbonato de sódio.

Feito isso, é a hora de ir para a superfície. Sendo assim, passe um pano, inicialmente, tirando a sujeira superficial.

O próximo passo é esfregar tudo com uma esponja e detergente. Se quiser, use limão nesse processo.

Finalize removendo toda espuma e passe uma flanela seca.

Caso o seu fogão tenha forno, use a mesma solução para limpar as bocas e grelhas. Assim, com um pano, passe essa mistura por todo interior do forno.

Para a grelha, deixe de molho e esfregue bem em seguida.

Encerre a limpeza higienizando o vidro do forno, usando limão e vinagre branco para remover toda gordura.

