Problema durante show de Luísa Sonza em Goiânia viraliza na web: “um caos”

Própria artista teve que interromper a apresentação para ir ajudar os fãs

Samuel Leão - 22 de janeiro de 2024

Luísa Sonza lança água para a platéia durante show em Goiânia. (Foto: Reprodução/X)

Diversas pessoas que compareceram ao show da Luísa Sonza, realizado na Arena Multiplace, nesta sexta-feira (19), em Goiânia, apontaram terem sido surpreendidos por um momento bem “diferente” na apresentação.

Isso porque, em dado momento, a produção teve de se unir à artista e lançar garrafas d’água para que a plateia se refrescasse.

Desde então, o assunto tem repercutido fortemente entre portais do X – antigo Twitter – alcançando a marca de 4 milhões de visualizações em uma das publicações, que segue gerando novas interações entre os usuários da rede.

Em um vídeo, registrado na hora do ocorrido e compartilhado posteriormente nas redes sociais, é possível ver a cantora jogando as garrafas diretamente do palco para os fãs, além de fazer orientações para que as pessoas dividissem entre si.

“Gente, quem tiver água aqui na frente vai passando para a galera de trás. Assim, vocês aproveitam o show de boa, não consigo fazer show vendo que a galera não tá bem ali”, chegou a dizer a artista.

Nos comentários, os internautas goianienses opinaram sobre o episódio e deram mais informações acerca de como tudo teria acontecido.

“Os haters que não foram no show estão criticando ela por ter jogado ‘3 garrafinhas’, mas, na verdade, foram uns 15 minutos de show parado, onde ela mobilizou toda a equipe de palco, dançarinos e seguranças para distribuir fardos e fardos de água, só voltou com o show quando todo mundo disse que estava ok”, apontou um.

“Lá no Arena, onde foi o show, a garrafinha de água custa R$ 10, lugar super fechado e quente. É um caos”, disse outro.

O Portal 6 entrou em contato com a Arena Multiplace, responsável pelo local onde o show foi realizado, para saber se algum ponto de água gratuito havia sido disponibilizado para a público. Uma resposta, porém, não foi enviada em tempo hábil.