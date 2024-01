Identificada vítima fatal de acidente na GO-330, em Anápolis

Eliane Sardinha da Silva Borges, de 49 anos, chegou a ser atendida pelos bombeiros, mas acabou morrendo no local

Augusto Araújo - 23 de janeiro de 2024

Vítima morreu após choque contra caminhão, na GO-330. (Montagem: Reprodução)

Foi revelada a identidade da mulher que acabou falecendo após um acidente de trânsito na GO-330,na Zona Rural de Anápolis, na tarde desta terça-feira (23).

Eliane Sardinha da Silva Borges, de 49 anos, conduzia o carro que acabou se chocando contra um caminhão que vinha no sentido oposto, em uma colisão frontal.

A vítima acabou ficando presa nas ferragens e o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros.

No entanto, a morte da mulher foi atestada ainda no local, por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Dessa forma, coube aos socorristas remover o corpo do veículo e entregá-lo aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Já o motorista do caminhão foi atendido e encaminhado por uma ambulância do SAMU para uma unidade de saúde.

No Instagram, a ex-vereadora Professora Geli lamentou a morte da amiga. “Você sempre será lembrada com muito carinho por mim. Vai com Deus, minha querida”.