Inscrições abertas para cursos técnicos de Enfermagem, Radiologia e Necropsia em Anápolis

Melhores colocados vão ganhar bolsa que pode chegar a até 100% do valor

Publieditorial - 23 de janeiro de 2024

Aulas dos novatos iniciarão no dia 05 de fevereiro. (Foto: Divulgação)

O Instituto Êxito (antigo Colégio Êxito) está com inscrições abertas para seleção de bolsistas para os cursos técnicos em Enfermagem, Radiologia e Necropsia, as bolsas podem chegar em até 100% do valor da mensalidade, mediante aplicação de uma prova de conhecimentos gerais e seus resultados.

Os cursos são ofertados nos turnos matutino e noturno de segunda a quinta-feira, tendo alta taxa de empregabilidade e credibilidade no mercado. O Instituto Êxito possui quase 20 anos de experiência em formação técnica e agora atravessa uma nova transformação pedagógica e institucional.

As inscrições para prova de bolsas de estudos podem ser feitas pelos telefones (62) 99553-5000 (WhatsApp) e 3098-7080 ou presencialmente na Rua Tonico de Pina 356, próximo ao terminal urbano, uma vantagem para quem utiliza o transporte coletivo.

As provas serão aplicadas nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 08h às 12h e das 18h às 21h. O resultado das bolsas será divulgado no dia 1º de fevereiro.

As aulas dos novatos iniciarão no dia 05 de fevereiro, num momento de acolhida para início de semestre. O Instituto Êxito é referência em saúde e agora conta com muitas parcerias, convênios, cursos e novidades tendo como foco o projeto de vida dos estudantes e sua qualificação para o trabalho.