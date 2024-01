Médico e pastor são vítimas fatais de gravíssimo acidente na GO-060

Homens foram encontrados presos às ferragens e corpos foram deixados aos cuidados do IML

Gabriella Pinheiro - 24 de janeiro de 2024

Imagem mostra pastor Arnaldo Moreira e o médico Thiago Rosa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Foram identificados como sendo o pastor Arnaldo Moreira, de 56 anos, e o médico Thiago Rosa, de 39 anos, os dois motoristas que morreram em um grave acidente na GO-060, entre Santa Bárbara de Goiás e Claudinápolis. A fatalidade ocorreu na terça-feira (23).

No perfil do Instagram, a Prefeitura de Vianópolis lamentou a perda dos condutores, que atuavam no município, e decretou ponto facultativo nas repartições públicas da cidade nesta quarta-feira (24).

“Uma tragédia que uniu duas vidas! Dois seres que salvavam vidas! Dr. Thiago Ubirajara, exerceu a Medicina com um verdadeiro dom! Pastor Arnaldo salvava vidas através da palavra de Deus. Mesmo local, o mesmo horário, atuantes na cidade de Avelinópolis , despediram de todos que os amavam em um grande sentimento de missão cumprida!”, diz a legenda.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na altura do km 45, na ponte que fica sobre o Rio Anicuns, quando um Audi e um Ford KA acabaram colidindo frontalmente.

Com o impacto, as vítimas acabaram ficando presas às ferragens e foram encontradas pelos militares já sem sinais vitais. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Técnico Científica também foram chamadas.

Os corpos foram deixados aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Científica fez uma perícia no local.