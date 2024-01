Esta é a frequência correta que as toalhas de banho devem ser limpas

As toalhas de banho são de uso diário, mas podem ser foco de doenças e alergias quando não são lavadas da forma correta

Ruan Monyel - 25 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Roupa suja se lava na máquina)

A higiene pessoal é uma parte fundamental da rotina diária, e as toalhas de banho serem limpas corretamente desempenham um papel crucial nesse processo.

A frequência com que elas devem ser higienizadas é uma questão que muitas pessoas se perguntam, e embora pareça banal, é crucial para a saúde.

Muito tem dúvidas sobre como lavar as toalhas e até mesmo em relação a frequência que elas devem ser limpas, mas se você acha que uma troca por semana é o suficiente, é melhor rever seus conceitos.

Os tecidos podem acumular ácaros, fungos e bactérias nocivas à saúde e ao bem-estar, podendo atingir principalmente a pele.

Elas podem ser responsáveis por doenças, como, micose, crises alérgicas, dermatite e até mesmo a acne, podendo levar em casos extremos a infecções e inflamações severas.

Além do acúmulo dos resíduos de produtos usados durante o banho, que podem provocar mal cheiro e comprometer a durabilidade do produto.

Idealmente, as toalhas de banho devem ser lavadas a cada três ou quatro usos, no entanto, essa recomendação pode variar dependendo de alguns fatores, como o clima, a umidade do ambiente e as condições individuais de saúde.

Além disso, pessoas com problemas de pele, alergias ou sistema imunológico comprometido podem precisar lavar suas toalhas com mais frequência para evitar irritações ou infecções.

Na hora colocar na máquina de lavar, tome alguns cuidados, separe as toalhas das demais peças de roupa e lave-as em ciclo moderado com água morna, para eliminar as bactérias.

Utilize, preferencialmente, sabão líquido e um pouco de vinagre, que além de tirar manchas, elimina os germes. Quanto ao amaciante, não é recomendado, pois ele compromete a qualidade de absorção do tecido.

E por fim, seque as peças em local arejado, na sombra e evita o uso de máquinas sacadoras, que podem encolher o tecido e comprometer a vida útil das suas toalhas.

