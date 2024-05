A técnica dos chefs de restaurante para fazer feijão cremoso

Você vai sair dessa matéria aprendendo a preparar o grão e ainda, de quebra, a deixá-lo turbinado, bem mais gostoso que o habitual

Magno Oliver - 04 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @bilanutri)

Vamos começar com uma pergunta e é preciso muita sinceridade de sua parte: você realmente sabe cozinhar e preparar um feijão para suas refeições? Pense na resposta!

Assim, existem muitos brasileiros e brasileiras que não possuem a prática de lidar com o preparo do feijão, por medo de acidentes domésticos ou queimar os grãos.

Dessa forma, para quem já está 10 de 10 para cozinhar um, temos um jeitinho diferente de fazer ele que viralizou nas redes sociais. E a dica é de um chefe especialista.

O perfil culinário do Instagram da @bilanutri publicou uma receita diferente de preparo do feijãozinho que tem se tornado febre nas redes sociais e no Tik Tok.

Ela utiliza dois ingredientes inusitados: tomate, batata e outros condimentos. Sim, batata e tomate na receita.

Confira os Ingredientes:

01 batata

01 tomate

Cebola, alho

Alho e sal

Louro

Feijão

Na gravação, ela conta que a nova receita se tornou a preferência da família dela e ninguém mais quer saber de feijão feito do jeito tradicional.

Vamos ao preparo

Você acrescenta água, refoga o alho, cru mesmo, na panela de pressão e o feijão. Em seguida, coloca uma folha de louro, um tomate, uma batata inteiros e crus na panela.

Depois tampe e deixe cozinhar por 30 minutos na pressão. Em seguida, separe o tomate e a batata, coloca um pouco do caldinho do feijão, bate bem no mixer ou liquidificador até virar uma pasta.

Depois despeje de volta na panela com o feijão cozido, misture bem e adicione os temperos de sua preferência.

Assim, confira o vídeo completo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Llabila Vaz Loureiro| Nutri Emagrecimento, Saúde e Fitnessss (@bilanutri)

