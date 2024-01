Goiás abre quase 1 mil vagas para curso gratuito de robótica voltado a crianças e adolescentes

Oportunidades são para estudantes de baixa renda com idades entre 08 e 18 anos

Augusto Araújo - 25 de janeiro de 2024

Programa oferece mais de 900 vagas para aulas gratuitas de robótica. (Foto: Divulgação/ Sect)i

O Governo de Goiás anunciou a abertura de 980 vagas para um curso gratuito de robótica, voltado a crianças e adolescentes em 13 cidades do estado.

As aulas são oferecidas dentro do programa Include, em parceria com o Instituto Campus Party, tendo como objetivo inserir jovens de comunidades de baixa renda no ambiente tecnológico.

Dessa forma, serão distribuídas 70 vagas para os 14 laboratórios da iniciativa nas cidades de:

Goiânia (um no Jardim Novo Mundo e outro no Jardim Guanabara II)

Aparecida de Goiânia

Aruanã

Catalão

Cristalina

Mambaí

Pirenópolis

Porangatu

Rio Verde

São Luís de Montes Belos

São Miguel do Araguaia

Trindade

Uruana

Podem se inscrever estudantes de escola pública ou bolsistas da rede privada que tenham entre 08 e 18 anos de idade.

Os registros devem ser feitos até o dia 14 de fevereiro, pelo site da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás (Secti), ou pelo endereço eletrônico do Instituto Campus Party.