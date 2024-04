Aeroporto de Goiânia consegue prêmio que muitos vão duvidar

Terminal foi destaque em disputa com unidades de todo o Brasil

Thiago Alonso - 27 de abril de 2024

Aeroporto Santa Genoveva (Foto: Reprodução/Infraero)

Apesar dos recorrentes atrasos no Aeroporto Internacional de Goiânia – Santa Genoveva, o terminal foi reconhecido como um dos aeroportos mais pontuais do Brasil, por meio de uma iniciativa do Governo Federal.

O porto aéreo venceu o Prêmio Aviação + Brasil 2024, promovido pelo Ministério de Portos e Aeroportos, onde disputava na categoria de até 5 milhões de passageiros.

Dentre os critérios considerados pela premiação, estão a eficiência da gestão operacional, no trabalho em cooperação com todas as partes envolvidas no serviço.

Além disso, a infraestrutura do local, aliada a planejamentos e procedimentos de segurança, também colaboraram para a conquista.

Os resultados positivos foram colhidos a partir de uma Pesquisa de Satisfação dos Passageiros, conduzida pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, durante o ano de 2023, em 61 aeroportos brasileiros.

Outros vencedores

Seguido do aeroporto de Goiânia na categoria de “melhor pontualidade”, os representantes de Recife (PE) e Confins (MG), venceram entre os portos com “movimentação de 5 a 10 milhões”, e “acima de 10 milhões de viajantes”, respectivamente.

O troféu para o melhor aeroporto do Brasil, considerado o mais importante da iniciativa, foi para o Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis (SC).