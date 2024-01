Mulher fica surpresa com mensagem enviada por maquiadora que viu as fotos dela

Esteticista Bruna Eloísa compartilhou um relato nas redes sociais dias após seu casamento e caso viralizou na web

Magno Oliver - 26 de janeiro de 2024

(Foto: Tiktok / Brunestetica)

Um vídeo de desabafo de uma esteticista viralizou nas redes sociais e deu o que falar na internet por conta de um serviço recebido.

O universo de festas de casamento é conhecido por ter preços bastantes altos nos serviços oferecidos. No quesito maquiagem de noivas também não é muito diferente.

Buscando fugir das exorbitantes cobranças para noivas, a esteticista Bruna Eloísa procurou o estúdio de beleza da maquiadora Jey Abrantes atrás de uma maquiagem simples, a “make social”.

No entanto, ela omitiu que a preparação seria para o seu próprio casamento e que ela estaria noiva. O intuito era fazer só o básico e não pegar o pacote completo do atendimento para noivas, já que os valores do tal “pacote noiva” girava em torno de de R$ 1.000.

Sendo assim, a esteticista agendou o serviço para o dia de sua cerimônia para ela, a cunhada, a mãe e disse à profissional que iria a um batizado.

Em publicação no Tik Tok, ela contou detalhes sobre o ocorrido e afirmou que chegou a ser questionada se era noiva, mas rebateu: “Só fiz a maquiagem, o cabelo, paguei e fui embora”, contou.

Após dias do casamento, Bruna recebeu mensagens da maquiadora alegando que havia se sentido lesada e a acusou de ter dado um golpe no trabalho dela.

“Ela falou que foi um desrespeito com ela, que nunca foi tão lesada em toda a sua profissão. Quem vê assim, pensa que eu fui embora sem pagar”, afirmou a mais nova casada.

“Eu não posso e não queria pagar uma maquiagem para noiva. Às vezes a noiva não quer toda essa regalia ou não pode. O pacote mais barato que eu vi era R$ 1000”, justificou a esteticista.

O relato no Tik Tok viralizou e a maquiadora, em esclarecimento sobre o ocorrido, deu a sua versão.

“Tenho um pacote de noivas incrível, meu estúdio para noivas é lindíssimo, mas é óbvio que eu não obrigo as minhas noivinhas a fechar o pacote se a pessoa não tiver condições”, contou Jey.

Ainda explicando a história, a profissional de beleza reforçou que “deu o seu melhor” para conseguir acertar o tom de pele da cliente, que era mais escuro.

“Quem tem pele morena sofre muito porque maquiadores costumam não acertar o tom da base. Ela saiu radiante. E depois eu descobri que ela era noiva”, afirmou Jey.

“Quem adora receber uma mentira, a pessoa dizer uma coisa e fazer outra? Me senti lesada. Não obrigo ninguém a fechar pacote de noiva. O maior problema foi a mentira”, finalizou.

A polêmica rendeu vários comentários na internet. Até pessoas famosas decidiram emitir algumas opiniões a respeito do ocorrido.

Confira o vídeo completo: