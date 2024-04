Especialista explica por que não se pode descongelar carne com água

Esqueça a água e horas de impaciência e espera para descongelar o seu jantar ou almoço do dia. Especialista deu boas orientações

Magno Oliver - 14 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / youtube)

Lembra quando você acabava de chegar em casa, depois de um dia de trabalho, abria a geladeira e percebia que esqueceu de colocar a carne do jantar para descongelar? Que tristeza que dava, não é mesmo?

Assim, são nessas horas que a gente recorre a todo tipo de ajuda para agilizar esse processo de descongelamento. Vale micro-ondas, secador de cabelo, água quente e até deixar sob o sol quente, mesmo não sendo o recomendado por especialistas.

E mesmo recorrendo a esses truques, a coisa não sai bem como se imagina. Mas calma que, falando em especialista, trouxemos a ajuda de um especialista para você se dar bem nesse momento.

Especialista explica por que não se pode descongelar carne com água

Em entrevista publicada no perfil do Instagram @saudeviva99, o Doutor Bactéria deu detalhes sobre a prática de descongelamento que muitos lares brasileiros utilizam: descongelar a carne com água.

A legenda da postagem reforça: “Evite Descongelar com Água: Descongelar carne com água pode ser arriscado, pois a água favorece a proliferação de bactérias, aumentando o risco de contaminação alimentar.”

Em seguida, o Doutor explica no vídeo que “primeiro o congelamento não mata bactérias, então, o alimento que você congelou uma porcaria, quando descongelar, vai estar duas porcarias. Você tem que botar numa temperatura que não haja possibilidade de crescimento de bactérias.”

“Você pode descongelar ou dentro da geladeira ou então você descongela dentro do micro-ondas, para pequenas porções. Ou então você pode descongelar em alta temperatura.”, reforça o especialista que cita o caso da batata frita congelada, ao final da fala.

Descongelar na geladeira

De acordo com a orientação na legenda para descongelamento na geladeira, o procedimento é o seguinte: “A forma mais segura de descongelar carne é deixá-la na geladeira por algumas horas ou durante a noite. Isso garante um descongelamento gradual e seguro, sem comprometer a qualidade do alimento.” O texto também reforça para que você utiliza cortes pequenos de carne para o processo.

“Cozinhe Imediatamente: Após descongelar a carne, cozinhe-a imediatamente. Não a deixe em temperatura ambiente por muito tempo, pois isso pode aumentar o risco de contaminação.” reforça o comunicado da postagem.

Confira o vídeo completo da entrevista:

