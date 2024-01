6 alimentos que atraem dinheiro e prosperidade e não devem faltar em casa

Ruan Monyel - 27 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Polina Tankilevitch)

A busca pela prosperidade e pela atração de boas energias é uma jornada que muitos buscam trilhar, mas além de práticas espirituais e pensamentos positivos, acredita-se que alguns alimentos atraem dinheiro,

Esses alimentos não apenas nutrem o corpo, mas também contribuem para a energia positiva que pode aumentar a abundância em nossas vidas.

Utilize-os como símbolos de prosperidade e riqueza para o seu lar. Ficou curioso? Leia até o fim e corra para o supermercado.

1. Arroz

O arroz é um símbolo de abundância em muitas culturas ao redor do mundo e não à toa que faz parte das refeições diárias dos brasileiros.

É uma fonte de energia, e acredita-se que ter arroz em casa simboliza a garantia de que nunca faltará alimento e fartura.

2. Mel

Além de ser delicioso e uma alternativa natural ao açúcar, o mel é associado à doçura da vida, afinal, sua textura rica e sabor doce são elementos que atraem a prosperidade.

Adicionar mel à lista de compras, não apenas promove a saúde, mas também simboliza a doçura que a vida pode oferecer.

3. Lentilhas

Embora não façam parte do dia a dia do brasileiro, em muitas culturas, as lentilhas são consideradas símbolos de boa sorte e fartura.

A forma redonda e pequena é associada à riqueza e consumir lentilhas regularmente é visto como um meio de atrair abundância e estabilidade financeira.

4. Canela

Mesmo não sendo apreciada por muitos, a canela é conhecida por suas propriedades de atração de prosperidade e regularmente usada em simpatias que atraem positividade.

Acredita-se que seu aroma doce estimula a criatividade e atrai riqueza, se eu fosse você, não deixaria de comprar.

5. Louro

Seguindo a lista, a folha de louro, além de um excelente tempero, tem propriedades energéticas ligadas ao sucesso e à sorte.

Embora muitos não acreditem, a folha é regularmente usada em simpatias, como colocar na carteira para atrair dinheiro.

6. Grãos de pimenta preta

Por fim, a pimenta preta é vista como um elemento de proteção e prosperidade.

Acredita-se que a pimenta preta afasta a energia negativa e atrai boas vibrações, na dúvida, é melhor deixar alguns grãos na dispensa.

