Não é o chá verde, nem o de camomila: saiba qual é o mais potente para acalmar

Gabriella Licia - 20 de junho de 2025

Quando o assunto é ansiedade, estresse e noites mal dormidas, o costume brasileiro de apostar em chás calmantes ganha destaque. Muita gente recorre ao clássico chá de camomila ou ao famoso chá verde, conhecidos por seus inúmeros benefícios.

No entanto, outro chá tem conquistado espaço por sua eficácia no relaxamento e se tornou o verdadeiro queridinho de quem busca paz e tranquilidade.

Surpreendentemente, ele é simples, fácil de encontrar, muito barato e tem efeito rápido no corpo e na mente. Quer saber qual é? Então confira logo abaixo o grande segredo e como prepará-lo.

O chá de erva-cidreira é o mais indicado para acalmar.

O chá de erva-cidreira (também conhecido como melissa) tem sido cada vez mais recomendado por especialistas e é considerado por muitos o mais eficiente para acalmar. Isso porque ele atua diretamente no sistema nervoso central, promovendo relaxamento, diminuindo a tensão muscular e ajudando a combater a insônia.

A ação da erva-cidreira se deve à presença de compostos como o citral e o geraniol, que têm propriedades sedativas naturais. Esses ativos ajudam a equilibrar os níveis de cortisol – o hormônio do estresse – e ainda contribuem para o bom funcionamento do sistema digestivo, o que é essencial para quem sofre com ansiedade que se manifesta no estômago.

Além disso, o consumo regular desse chá pode melhorar o humor, aliviar dores de cabeça e até reduzir cólicas. Seu efeito é suave, mas contínuo, tornando-se uma ótima opção para quem busca bem-estar de forma natural. Uma xícara antes de dormir pode ser o segredo para uma noite tranquila e revigorante.

Para preparar, é muito simples! O primeiro passo será ferver uma xícara de água, desligar o fogo e adicionar uma colher de sopa das folhas secas. Deixe em infusão por 05 a 10 minutos, coe e beba ainda morno. Mas cuidado para não queimar a boca!

Incluí-lo na rotina noturna pode fazer toda a diferença no seu bem-estar.

