Goiás está com mais de 30 mil vagas em cursos voltados a quem procura emprego

São 800 opções distribuídas em 17 unidades espalhadas por todo o estado

Gabriella Pinheiro - 28 de janeiro de 2024

Governo de Goiás abre vagas para cursos de profissionalização gratuita. (Foto: Rodrigo Cabral/Governo de Goiás)

O Governo de Goiás, por meio do Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec), está com 30.770 vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos. As formações serão ministradas de forma presencial nos turnos matutino, vespertino e noturno.

São 800 opções de capacitação e qualificação disponíveis distribuídas em 17 unidades da Cotec, localizadas em Goiânia, Anápolis, Caiapônia, Catalão, Ceres, Cidade de Goiás, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Palmeiras, Piranhas, Porangatu, Santa Helena, Uruana e Jaraguá.

As inscrições para cursos de curta duração podem ser feitas até o dia 18 junho por meio do site do colégio ou de forma presencial em uma das instituições escolhidas. Já para os de média duração, o prazo vai até o dia 14 de maio.

Para pleitear uma das oportunidades, os candidatos devem ter 16 anos ou mais e possuir, ao menos, o ensino fundamental incompleto.

Há vagas para as formações de salgadeiro; cuidador de idosos; massagista; maquiagem profissional; mídias digitais; auxiliar em gestão da agricultura; enfermagem no atendimento de baixa, média e alta complexidade e projetista de ações em segurança do trabalho e entre outros.

No caso de cursos de curta duração, a carga horária varia de 40 e 80 horas e abrange áreas como informática, beleza, administração e culinária.

Já em modalidades de média duração, o período pode ir de 160 a 360 horas e destinados, principalmente, a setores da área da saúde.