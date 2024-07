Saiba como motoristas goianos podem conseguir desconto no IPVA 2025

Quase 500 mil pessoas estão aptas a conseguir o benefício e, muitas vezes, nem sabem disso

Gabriella Pinheiro - 20 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Secretaria de Estado e Economia)

Mais de 497 mil consumidores inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana podem garantir descontos de 5% até 10% no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

Para conquistar o benefício, a iniciativa analisa as notas fiscais associadas ao CPF do contribuinte acumuladas entre dezembro de 2023 e novembro de 2024.

As inscrições para participar do programa podem ser feitas de forma gratuita por meio do site oficial da Nota Fiscal Goiana, apenas inserindo os dados pessoais.

Com o cadastro já feito, é necessário que os participantes coloquem o CPF na nota no momento das compras. A cada R$ 100, o consumidor ganha um bilhete.

O desconto mínimo, de 5%, é concedido para os contribuintes que acumulam ao menos 12 bilhetes, dentro do período de 1 ano, sendo o máximo de 376.

A oferta é gerada de forma automática e consta no boleto do IPVA de todos os veículos registrados no CPF do consumidor.

O acompanhamento pode ser visto no painel “Bilhetômetro de IPVA”, no site da Nota Fiscal Goiana.