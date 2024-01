Mulher morre após colidir moto contra do ônibus de Eixo Anhanguera, em Goiânia

Um homem, que também ocupava o veículo, foi atingido durante acidente

Gabriella Pinheiro - 28 de janeiro de 2024

Colisão entre ônibus e moto. (Foto: Reprodução)

Uma colisão entre um ônibus do Eixo Anhanguera e uma moto causou a morte de uma mulher, de 53 anos, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

O acidente aconteceu em torno das 16h deste domingo (28) no momento em que o automóvel de grande porte trafegava pela avenida Anhanguera, no sentido aproximado Oeste Leste, em uma via exclusiva para ônibus.

Paralelamente, uma moto, que era guiada por homem, de 57 anos, e tinha como passageira a vítima fatal, dirigia pela avenida no mesmo rumo e sentido.

No entanto, ao virar a esquerda para a Rua Bogotá, o motociclista acabou colidindo contra o ônibus. O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar (PM), foi chamado e esteve no local.

Devido ao impacto da batida, a mulher não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no endereço. Já o condutor da motocicleta foi atendido pelos militares no local.

Tanto o motociclista quanto o motorista de ônibus, de 62 anos, foram submetidos ao teste do bafômetro e obtiveram resultado negativo.

O homem que dirigia a moto estava com a carteira de habilitação vencida e foi autuado pelos militares. Ambos os veículos tiveram danos.