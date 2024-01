Sai para Goiás prêmio na Mega-Sena; veja de onde são os ganhadores

Isabella Valverde - 28 de janeiro de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Três apostas vindas de Goiás tiraram a sorte grande e ganharam prêmio na Mega-Sena, sorteada neste sábado (27), tendo obtido cinco acertos. Juntos, os felizardos que fizeram a quina vão levar para casa um total de mais de R$ 180 mil.

No sorteio do concurso 2681, os números da sorte foram: 10 – 20 – 30 – 42 – 47 – 53.

Como os sortudos fizeram uma aposta simples, cada um vai poder levar para casa uma bolada de nada mais nada menos do que R$ 61.715,90.

Os goianos que realizaram o sonho de grande parte dos brasileiros são de Trindade (Loteria Trevo da Sorte), Planaltina (Lotérica Talismã) e de Formosa (Lotérica Formosa).

Ninguém chegou a acertar as seis dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio acumulasse. No entanto, segundo a Caixa Econômica Federal, 73 apostas fizeram 05 acertos.

Além disso, 5.852 apostadores acertaram quatro números do concurso, faturando R$ 1.099,80 cada.