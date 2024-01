Tradicional em Anápolis, brechó com peças de luxo faz live histórica e quebra recordes

Diante do sucesso, expectativa da proprietária é de que novas gravações ao vivo sejam realizadas futuramente

Publieditorial - 29 de janeiro de 2024

Live realizada pelo Brechó Rare bateu recordes ao durar mais de 8h. (Foto: Divulgação)

Inaugurado em Anápolis em março de 2019, o Brechó Rare segue inovando e, para celebrar o sucesso do ano que se passou, realizou, neste domingo (28), uma super live histórica.

Para se ter uma ideia, ao longo de 2023, a loja conseguiu realizar quase 100 lives pelo Instagram, porém, bateu recordes ao ficar ao vivo com o público por, nada mais nada menos, do que 08 horas e 30 minutos.

Apresentada pela proprietária do comércio, Rayane Lopes, a gravação contou com a participação de uma equipe focada, que esteve presente nos bastidores das vendas.

Surpreendentemente, a live se manteve a todo tempo com audiência fiel, ficando na faixa de 80 a 120 expectadores, que não perderam a oportunidade de renovar o guarda-roupa.

As peças de luxo estavam sendo anunciadas a partir de R$ 69,90 e as clientes puderam aproveitar o melhor do Brechó Rare em pleno domingo e sem sair de casa.

Provando todo o sucesso, a loja de moda sustentável alcançou também um recorde de vendas, que ficou na casa dos cinco dígitos.

Diante disso, Rayane destaca que essa é mais uma novidade trazida com carinho pela Rare e ressalta que futuramente devem acontecer outras lives com promoções imperdíveis como as vistas nessa.