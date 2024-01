Incorporadora abre seleção para vagas de estágio de diferentes cursos, em Goiânia

Candidaturas podem ser feitas de forma online e aprovados receberão bolsa no valor de um salário mínimo

Gabriella Pinheiro - 30 de janeiro de 2024

Trabalhadores trabalhando em canteiro de obras. (Foto: Divulgação/Opus Incorporadora)

A Opus Incorporadora está com vagas abertas para captação de estudantes no programa de estágio voltado para o primeiro semestre de 2024, em Goiânia.

São 16 oportunidades disponíveis destinadas para alunos que estejam cursando engenharia civil, arquitetura, administração, contabilidade, jurídico ou áreas correlacionadas.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online, por meio de um formulário de pré-seleção, disponibilizado pela instituição.

Durante a candidatura, os estudantes devem informar dados pessoais como e-mail, nome completo, número de telefone, além do período que está sendo cursado.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma bolsa no valor de um salário mínimo e vale transporte. A duração do estágio é de dois anos.

No decorrer da experiência, os aprovados passarão por diversos departamentos, desenvolverão projetos e treinarão a autonomia, liderança e trabalho em equipe.