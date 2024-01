Morre Jandira Martini, atriz de ‘O Clone’ e ‘Caminho das Índias’, aos 78 anos

Informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso nas redes sociais

Folhapress - 30 de janeiro de 2024

A atriz Jandira Martini na pré-estreia do filme ‘Uma Pitada de Sorte’, no Cinemark Iguatemi, em 2022. (Foto: Ronny Santos/Folhapress)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Morreu a atriz Jandira Martini, famosa por atuar em novelas como “O Clone” e “Caminho das Índias”, aos 78 anos. A informação foi confirmada pelo ator Marcos Caruso nas redes sociais. A causa da morte não foi confirmada. Jardini fez tratamento para um câncer durante anos.

“Minha maior amiga e prova de que os opostos se atraem e se completam. Minha grande confidente, conselheira e responsável pelas minhas maiores gargalhadas. Minha mestra. Sabe quando você passa pela escola na qual estudou e vê que o prédio foi demolido? Assim me sinto com sua partida”, escreveu ele no Instagram.

Os dois eram amigos próximos e já trabalham juntos várias vezes. Eles escreveram, por exemplo, as peças “Sua Excelência, o Candidato”, “Jogo de Cintura” e “Porca Miséria”. NO SBT, viveram um casal na novela “Éramos Seis”.

Jandira Martini nasceu na cidade de Santos, em São Paulo. Começou a estudar teatro enquanto cursava filosofia numa universidade católica de Santos. Posteriormente, já em São Paulo, entrou na Escola de Arte Dramática da USP.

Martini ficou famosa ao fazer novelas da Globo. Ela viveu Zoraide El Adib em “O Clone”, um dos folhetins mais famosos da emissora, depois atuou em “América” (2005), e fez a Salomé de “Morde e Assopra” em 2011.

Ainda não há informações sobre enterro e velório da atriz.