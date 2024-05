Globo promove quadro sucesso de audiência no Rio de Janeiro para o Fantástico

03 de maio de 2024

GABRIEL VAQUER – A Globo decidiu promover o quadro Cadeirinhas, um sucesso de audiência dentro do telejornal local RJ1, exibido somente para o Rio de Janeiro. A partir de domingo (5), a produção vai sair das ruas da capital fluminense desde que passou a virar quadro no Fantástico.

Comandado pelo repórter Chico Regueira, a ideia deste projeto nasceu em 2021, quando começou o período de vacinação, durante a pandemia de Covid-19.

Com duas cadeiras de praia, o repórter Chico Regueira chegava no Centro do Rio de Janeiro para ouvir as histórias de vida das pessoas comuns, e muitas delas emocionavam.

Em três anos no RJ1 foram mais de 500 histórias contadas, com personagens conhecidos na hora. Neste novo formato nacional, além de Recife, Regueira passará ainda por Belém e São Paulo.

“Nós buscamos contemplar diferentes regiões. Recife é um dos principais celeiros culturais do Brasil. Belém por ser uma das portas de entrada da região amazônica. E São Paulo, a maior capital”, explica o repórter à Folha de S.Paulo, que no primeiro episódio, exibido no último domingo (28), passou pelas ruas do Rio de Janeiro.

“As cadeirinhas são cariocas. Tinha que ter um episódio em casa também”, brinca Regueira. No próximo domingo (5), as Cadeirinhas vão para o Recife (PE), trazendo histórias de vida incríveis.

Uma delas é a de Keila Santana, que tem na costura o meio para sustentar os três filhos. Um deles é a pequena Ayla Clara, de apenas 5 anos, diagnosticada com autismo.

Todos os episódios contam com a participação especial do sambista Xande de Pilares, que fez canções originais, a partir do improviso para a abertura do quadro.