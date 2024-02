Funcionária de pit dog em Anápolis pede demissão após ser flagrada cometendo crime na lanchonete

Câmeras de segurança do próprio estabelecimento filmaram a ação da suspeita

Augusto Araújo - 31 de janeiro de 2024

Funcionária foi flagrada furtando celular em pit dog de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma funcionária de um pit dog em Anápolis acabou chamando a atenção de uma forma peculiar, depois de pedir demissão após ter cometido um crime na lanchonete.

O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (31), em um estabelecimento da Vila Miguel Jorge.

Um cliente, de 44 anos, foi atendido normalmente no pit dog, mas acabou esquecendo o celular na mesa e foi embora sem o aparelho.

Nesse intervalo, a atendente percebeu que o dispositivo tinha sido deixado para trás e tomou para si o objeto.

Contudo, o homem sentiu a falta do celular e retornou ao local para tentar reaver o aparelho. Mas no momento em que ele pediu para checar as câmeras de segurança, a funcionária já pediu demissão e foi embora.

Ao analisar as imagens, foi registrado que a mulher realmente tinha pegado o dispositivo.

Diante dos fatos, o cliente foi até a delegacia de Anápolis para registrar uma ocorrência contra a funcionária por furto. Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações.