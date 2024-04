Entenda estratégia de grandes redes varejistas para funcionar no Dia do Trabalhador em Anápolis mesmo com multa salgada

Sincovan afirmou que empresas que funcionarem durante o Dia do Trabalhador terão que pagar um salário mínimo por colaborador

Davi Galvão - 30 de abril de 2024

Grandes redes varejistas permaneceram abertas em Anápolis neste feriado. (Foto: Divulgação)

Seguindo a orientação do Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan), a grande maioria dos comércios de Anápolis irá permanecer de portas fechadas durante o Dia do Trabalhador, nesta quarta-feira (1°).

Isso porque, diferentemente de outros feriados, nos quais é comum haver algum tipo de opção ou alternativa caso o empresário deseje manter o estabelecimento funcionando, o desta semana penalizará as empresas no valor de um salário mínimo para cada funcionário que exerça atividades laborais.

Porém, dois grandes comércios varejistas da cidade, apesar da orientação, ainda irão funcionar normalmente: o Carrefour e a Havan.

Acontece que, conforme explicou o sindicato, apesar da penalidade, essas empresas ainda optam por abrirem as portas e lidarem com as questões de penalidade no futuro.

O que ocorre é que, normalmente, após determinado prazo, tais redes conseguem uma amortização de quase 50% no valor da penalidade.

O Portal 6 tentou contato com ambas as empresas a fim de entender mais sobre essa dinâmica, mas não obteve retorno em tempo hábil.