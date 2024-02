Publicado edital de concurso em Goiás com quase 300 vagas e salários de quase R$ 11 mil

Oportunidades abrangem níveis de escolaridade fundamental, médio, técnico e superior

Gabriella Pinheiro - 31 de janeiro de 2024

Foto: (Marcos Santos/USP Imagens)

A Prefeitura de Acreúna publicou o edital de abertura de um novo concurso público destinado para a contratação de profissionais de diferentes cargos e áreas.

São 291 oportunidades disponíveis, mais cadastro de reserva, que abrangem candidatos com níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site do Itame – banca responsável pelo certame – entre os dias 3 de março e 3 de abril de 2024. O valor da taxa varia entre R$ 80 a R$ 160, a depender da formação.

Há cargos para as funções de auxiliar de limpeza pública, cozinheiro, vigia, agente de serviços gerais, motorista, operador de máquinas, agente comunitário de saúde, auxiliar de apoio administrativo, técnico em enfermagem, médico clínico geral plantonista, médico cardiologista e entre outros.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva, prevista para acontecer no dia 19 de maio. Para alguns cargos haverá análise de títulos, prova de aptidão física e prática.

Os selecionados no certame receberão uma remuneração entre R$ 1.412,00 e R$ 10.961,64, a depender do cargo escolhido. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais, ou em plantão de 12×36 horas.

Mais informações estão disponíveis no edital.