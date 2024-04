Jeito fora do óbvio de fazer macarrão viraliza nas redes sociais

Ninguém suporta comer sempre a mesma receita sem se enjoar; fugir da mesmice é sempre uma ótima técnica para viver bem

Gabriella Licia - 20 de abril de 2024

Delicioso e prática, macarrão promete impressionar quem se arriscar na receita. (Foto: Reprodução/Captura via Instagram)

Para quem gosta de comidinha caseira, o macarrão é sempre uma opção prática e fácil, mas às vezes a receita acaba ficando saturada e enjoativa, certo? Para acabar com esse problema, trouxemos agora um jeito fora do óbvio para te ajudar.

Afinal, ninguém suporta comer sempre a mesma receita sem se enjoar. Fugir da mesmice é sempre uma ótima técnica para viver bem. A melhor parte é que fica delicioso, além de ser muito simples de fazer.

Sem precisar ser um grande mestre cuca da cozinha, você conseguirá se surpreender com o prato e impressionar seus convidados. Ficou curioso para saber como fazer o delicioso macarrão diferenciado?

Então confira abaixo a receita com todos os passos e nunca mais erre na hora de cozinhar. Olha só!

Jeito fora do óbvio de fazer macarrão viraliza nas redes sociais:

Sem mais delongas, trata-se de um linguine com brie cremoso e tomates frescos. Para a receita, será necessário ter em mãos:

04 tomates grandes maduros, cortados em cubos

300g de queijo brie rasgado em pedaços irregulares

01 xícara de folhas frescas de manjericão

03 dentes de alho ralados

01 xícara de azeite extra virgem

Sal a gosto

Pimenta preta moída na hora a gosto

500g de linguine

Para colocar em prática, é fácil. Primeiro, misture os tomates, o queijo brie, o manjericão, o alho, uma xícara de azeite, sal e pimenta em uma tigela grande, pelo menos 01h antes de servir o prato.

Enquanto isso, cozinhe o macarrão em água fervente com sal até alcançar a textura de sua preferência. Agora, basta escorrer o macarrão e misturá-lo imediatamente com o mix feito anteriormente. O calor da água fervente e da massa fará com que os ingredientes juntados se tornem uma espécie de molho irresistível.

Sirva imediatamente, e se desejar, adicione queijo ralado por cima. A receita não tem erro! Veja!

