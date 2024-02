Huck adia estreia de novo quadro e terá especial de Carnaval com Anitta na Globo

Folhapress - 02 de fevereiro de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – A Globo e o apresentador Luciano Huck decidiram adiar a estreia do quadro Quem Vem Pra Cantar?, uma de suas apostas para 2024. Marcado para começar no domingo (4), a novidade só irá ao ar na semana seguinte, no próximo dia 11.

Para o fim de semana, Huck decidiu fazer um programa especial sobre Carnaval. E para isso, convocou a cantora Anitta, que vai cantar seus maiores sucessos em uma nova roupagem, em ritmo de samba.

A Folha de S.Paulo teve acesso exclusivo a fotos da gravação, que também vai falar sobre o desfile especial na Marquês de Sapucaí que a cantora fará no dia 17 de fevereiro, e que terá transmissão da Globo em TV aberta.rasil entre Palmeiras x São Paulo, na Globo.

A funkeira ainda convidou o cantor Neguinho da Beija-Flor, da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, para se juntar ao palco e cantam juntos clássicos alguns da folia, como Aquarela do Brasil.

Além disso, o Domingão terá a participação de Lucas Luigi, brother eliminado da semana no BBB 24. Ele relembra a sua passagem pelo programa, os memes e melhores momentos, e bate um papo com Dona Déa, Lívia Andrade, a influenciadora Gabb e o humorista Diogo Defante.

O ator Fabio Lago, que viveu o personagem Venâncio na primeira fase da novela “Renascer”, também está no palco como convidado.

O Domingão com Huck vai ao ar às 18h, no domingo (4), logo após a Supercopa do Brasil entre Palmeiras x São Paulo, na Globo.