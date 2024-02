Moeda que vale R$ 150 pode estar na sua carteira e você não sabe; veja

Raras e valiosas, elas podem chegar a recompensas financeiras muito boas no mercado de coleções chamado numismática

Magno Oliver - 02 de fevereiro de 2024

(Foto: Print de tela / Tik Tok / numismaticacultural )

O que você faria se tivesse uma moeda de R$ 1 real que pudesse valer até R$ 150 atualmente e te compensar em dinheiro?

Vídeo de um colecionador no Tik Tok, @numismaticacultural, está à procura de uma fabricação rara e disposto a pagar muito bem a quem possuir uma.

Uma moeda de R$ 1 real, que tem como referência a cunhagem comemorativa da natação paralímpica, ganhou destaque recentemente.

O pequeno item adquiriu maior valor no mercado de coleções de moedas e cédulas, a numismática, e está com boa remuneração a quem portar uma unidade.

Moeda que vale R$ 150 pode estar na sua carteira e você não sabe; veja

No entanto, o modelo tem uma peculiaridade de possuir alguns defeitos de fabricação e cunhagem na borda.

A produção, datada de 2016 das Olímpiadas, tomou um valor alto de comercialização no ambiente dos colecionadores avaliada em até R$ 150, no Brasil.

Assim, de acordo com a inspeção do catálogo de moedas brasileiras, essa cunhagem foi produzida com um erro considerável.

O item apresenta na sua estrutura e também nas bordas uma estrutura torta, desalinhada e bordas em cor de alto relevo.

Para ter boa avaliação, é preciso observar critérios que as casas de coleção levam em consideração, como estado de conservação e nenhum desgaste na parte de fabricação e registro de informações.

Por fim, a raridade da natação paralímpica das olimpíadas de 2016 está avaliada em até R$ 150, no Brasil.

Lembrando que o portador de um modelo como este deve procurar o pessoal da @numismaticacultural no Tik Tok logo abaixo, no link.

Confira o vídeo completo: