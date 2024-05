O truque para a porta não arranhar o piso (é um pedreiro experiente que ensina)

Existe um truque simples que evita esse problema, sem comprometer o funcionamento da porta

Ruan Monyel - 09 de maio de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Roberto Araújo Construção Civil)

Um dos problemas mais comuns e chatos nas casas, é a porta arranhar o piso, além do barulho, esse atrito acaba estragando o chão.

Porém, há um truque simples que evita esses arranhões, sem comprometer o funcionamento da porta e evitando as marcas.

E o melhor: você só vai precisar de um material comum e algumas ferramentas. Ficou curioso? Leia até o fim e acompanhe o passo a passo.

O truque para porta não arranhar no piso (é um pedreiro experiente que ensina)

É provável que ao menos uma porta em sua casa não para de arranhar no piso, afinal, esse é um problema comum, principalmente nas peças de madeira.

Mas fique tranquilo, o pedreiro Roberto Araújo, publicou através do seu canal no Youtube (Roberto Araújo Construção Civil), uma dica simples para acabar com esse problema.

No vídeo, Roberto explica os motivos pelos quais o material está arranhando e remove a porta para fazer os ajustes, utilizando algumas ferramentas e quatro pedaços de 20 centímetros de ferro 6.3.

O pedreiro explica que o ferro 5.0 também funciona para executar a técnica, que consiste em dobrar as extremidades do material em “L”.

Depois de dobrados, com o auxílio de ferramentas, você deve inseri-los nas quatro extremidades da porta, assim, ela fica balanceada e não vai mais arranhar no piso.

Apesar de um pouco trabalhosa, o resultado é satisfatório e promete ser definitivo. Confira o vídeo completo com o passo a passo:

