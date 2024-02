Motoristas de Anápolis denunciam falta de sinalização em avenida que virou contramão: “muito perigoso”

Falta de aviso estaria fazendo com que motoristas adentrassem a via proibida constantemente, aumentando o risco de acidentes

Samuel Leão - 02 de fevereiro de 2024

Avenida Dona Elvira, no bairro São Carlos. (Foto: Samuel Leão)

Com as novas alterações aplicadas no trânsito do bairro São Carlos, em especial na Avenida Dona Carime, que liga a região à Santa Maria, motoristas de Anápolis denunciaram um grande perigo ao circularem pela região.

Isso porque a via, sinalizada como mão única logo no começo, não possui sinais que reforcem esse sentido exclusivo nas vias laterais, de modo que vários veículos sobem na contramão e dão de frente com carros descendo, embalados pela descida íngreme.

Ao Portal 6, um morador apontou que, apesar de ter sido sinalizada logo no começo da rota que a subida, vindo da Avenida Dona Elvira, seria proibida, ao longo da região não existem outras sinalizações para as entradas laterais.

“Tem gente que vira nas ruas laterais e depois sobe as duas pistas, que deveriam ser mão única. Acho perigoso e parece que muitos não entendem, porque não tem placa em cada uma das esquinas sinalizando, apenas no começo da subida”, apontou José Nascimento, morador da região.

A reportagem esteve presente no local e, em uma breve passagem, pôde notar até um ônibus subindo a rua que, teoricamente, seria apenas para descer, apresentando um grande risco.

O cenário se torna ainda mais preocupante ao levar em consideração que ali fica localizado o pátio de ônibus, de onde saem constantemente veículos de grande porte.

Passando por fora do bairro, foi reformada a rua Professor Heli Alves Ferreira, na qual foram feitas duas pistas novas, uma em cada sentido. No entanto, nas ligações entre ela e a Avenida Dona Carime, não foram postas sinalizações de sentido único.

A reportagem tentou contato com a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) para saber se existe um planejamento para sinalizar a região, no entanto, não foi fornecida uma resposta em tempo hábil. O espaço segue aberto.