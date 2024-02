Rixa entre torcedores de times rivais acaba em pancadaria na porta de escola em Aparecida de Goiânia

Envolvidos foram conduzidos até a Central de Flagrantes e submetidos a exame de corpo de delito

Gabriella Pinheiro - 02 de fevereiro de 2024

Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. (Foto: Arquivo/Secom)

A rivalidade entre torcedores de times de futebol serviu de estopim para uma briga entre alunos na porta de uma escola, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na quinta-feira (1º).

Tudo teria começado por volta das 14h quando, por motivos desconhecidos, um adolescente, de 16 anos, acabou sendo agredido por supostos integrantes da torcida organizada da Força Jovem na saída da escola.

Ele foi atingido com socos no rosto, o que ocasionou lesões na face. Ao ver a cena, a diretora da instituição acionou a Polícia Militar (PM), que compareceu no endereço.

Após colher o depoimento da vítima, os militares conseguiram identificar um adolescente, de 15 anos, envolvido na ação e que, supostamente, teria sido o responsável por organizar a emboscada.

Durante a abordagem, o rapaz repassou o nome de outros três envolvidos, com idades de 18, 15 e 19 anos, que também teriam participado da briga.

Todos foram conduzidos até a Central de Flagrantes. No entanto, no local, a vítima não identificou os demais adolescentes revelados pelo primeiro suspeito.

Eles foram levados até o Instituto Médico Legal (IML), onde foram submetidos ao exame de corpo de delito e liberados na presença dos respectivos responsáveis.